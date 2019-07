Que comecem os jogos em Lima

Enfim os Jogos Pan-Americanos de 2019. Oficialmente denominados XVIII Jogos Pan-Americanos, é um evento multiesportivo realizado de julho à agosto na cidade de Lima, no Peru. Durante 17 dias de competições, está previsto que 6 690 atletas de 41 países competem em 417 eventos de 38 modalidades. Lima foi eleita sede dos Jogos em 2013, vencendo as cidades de San Luis, na Argentina, Santiago, no Chile, e Bolívar, na Venezuela.

A organização do maior evento esportivo do continente estima a participação de 6.680 atletas e 2.672 oficiais de 42 países, totalizando 9.352 pessoas na capital peruana, durante os 17 dias da competição, que se encerra no dia 11 de agosto. Serão mais de 400 provas de 38 esportes em cinco grandes complexos esportivos.

O Brasil será representado por 750 atletas sendo a maior delegação neste ciclo olímpico.

Estreia de vitórias

Os primeiros brasileiros a entrar em ação na competição, Thiago e Oscar venceram a dupla Sebastian Valenciano e Victor Alpizar, da Costa Rica, no vôlei de praia masculino, por 2 sets a 0 (parciais de 21/13 e 21/14), na última quarta-feira (24).

A dupla feminina Carol Horta e Ângela Rebouças precisou de menos de 30 minutos para vencer por 2 sets a 0 (com parciais de 21/8 e 21/7) as jogadoras Melanie Valenciana e Mannika Charles das Ilhas Virgens na partida de estreia do vôlei de praia feminino nos jogos.

A seleção brasileira feminina de handebol entrou em ação para a sua estreia em Lima e derrotou Cuba por 29 a 20, nesta quarta-feira, iniciando com triunfo a busca pelo título que vale vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.

A cerimônia de abertura acontece no Estádio Nacional de Lima nesta sexta-feira (26) às 20h30 , com capacidade para 50 mil espectadores, e participarão 1.700 artistas, entre bailarinos, acrobatas, músicos e indígenas da cultura amazônica Shipibo Conibo. Um rito ancestral de invocação ao deus Pariacaca da cultura Inca será encenado durante a cerimônia.

Show de abertura

Despacito… Um grande show no estádio Nacional de Lima marcará a abertura dos Jogos Pan-Americanos nesta sexta-feira, na capital do Peru. O evento contará com a apresentação do cantor porto-riquenho Luis Fonsi e o tradicional desfile de atletas com as bandeiras de seus respectivos países.

O cantor porto-riquenho Luis Fonsi será o artista principal da abertura do Pan 2019, em evento que acontece no Estádio Nacional da capital peruana – o artista ficou mundialmente conhecido pelo hit “Despacito”.

“Vai ser uma noite muito especial com pessoas que estão há muito tempo trabalhando em todos os detalhes musicais e algumas surpresas. Vai ser uma noite muito mágica”, avaliou o músico em entrevista coletiva.

Luis Fonsi disse ainda que deseja representar a música latina com sua apresentação. “Darei o melhor de mim. Não é um show completo, será um medley de várias canções”, avisou.

A apresentação do cantor no Estádio Nacional de Lima será acompanhada por um grupo formado por mais de 1.000 músicos, bailarinos e acrobatas. A expectativa é que a Cerimônia de Abertura seja acompanhada por mais de 400 milhões de pessoas pelo mundo.

Sobre o cantor

Fonsi nasceu em 15 de abril de 1978 em San Juan, Porto Rico, filho mais velho de Alfonso Rodríguez e Delia “Tata” López-Cepero. Ele tem dois irmãos mais novos: Jean Rodriguez, que também é cantor, e Tatiana Rodríguez.

Crescendo, Fonsi mostrou sinais de que a música iria direcionar sua vida – quando criança, imitava as estrelas do popular grupo Menudo, e juntou-se ao Coro de Crianças de San Juan.

Em maio de 2018, “Despacito II” foi lançado pela DespacitoTV como uma resposta à antecipação sobre Fonsi e seu hit. A música é um remix do original Despacito, com Undertale, Charlei Puth, e Soulja Boy sobrepostos para combinar com o ritmo da música original. A partir de julho de 2018, o videoclipe obteve mais de um milhão de visualizações no YouTube.

Depois de cinco anos desde 8, em 1 de fevereiro de 2019 lançou seu 10º álbum de estúdio Vida. A lista de faixas contém “Despacito (Remix)”, “Échame la Culpa” e “Sola”. O álbum ficou no topo da Billboard Top Latin Albums e parada de álbuns espanhol, e entrou no número 18 da Billboard 200.

Mascote dos jogos

Milco, uma estátua que homenageia as culturas das antigas civilizações que viveram na costa central do Peru, é o mascote oficial dos Jogos Pan-Americanos de 2019, após vencer uma votação popular.

O mascote vencedor é um ‘cuchimilco’, como são conhecidas no Peru essas estatuetas de forma humana que sempre estão com os braços abertos, em sinal de boas-vindas aos visitantes que Lima receberá durante os Jogos Pan-Americanos de 2019.

Milco foi criado pela designer Andrea Norka, vitoriosa do concurso realizado pelo Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos de Lima (Copal). Ela levou um prêmio de US$ 4,6 mil.

Lima

Lima é a maior cidade do Peru. Localiza-se nos vales dos rios Chillón, Rímac e Lurín, na parte central do litoral peruano, com vista para o Oceano Pacífico. Juntamente com o porto marítimo de El Callao, forma uma área urbana contígua conhecida como Regiaõ Metropolitana de Lima. Com uma população de quase 12 milhões aprox. (2017), Lima é a região metropolitana mais populosa do Peru e a terceira maior cidade da América Latina (atrás de São Paulo e Cidade do México).

Lima foi fundada pelo conquistador espanhol Francisco Pizarro em 18 de janeiro de 1535, como Ciudad de los Reyes. Tornou-se a capital e mais importante cidade do Vice-Reino do Peru Após a Guerra da Independência Peruana, tornou-se a capital da República do Peru. Cerca de um terço da população nacional vive na área metropolitana.

A cidade é o lar de uma das mais antigas instituições de ensino superior no Novo Mundo. A Universidade Nacional de São Marcos, fundada em 12 de maio de 1551 durante o regime colonial espanhol, é a mais antiga universidade de funcionamento contínuo no continente americano.

Em outubro de 2013, Lima foi escolhida para sediar os Jogos Pan-Americanos 2019. Também foi palco da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de dezembro de 2015 e do concurso Miss Universo 1982.

Fotos: Reprodução/Internet