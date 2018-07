Quatro seleções buscam hoje últimas duas vagas nas quartas da Copa

De olho nas quartas de final! O último confronto da próxima fase da Copa será definido hoje. Suécia ou Suíça, Colômbia ou Inglaterra, quem segue na competição? Suecos e suíços protagonizam o primeiro confronto, às 11h. Às 15h, ingleses e colombianos fecham as oitavas de final, com uma dúvida sobre a presença de James Rodriguez no duelo contra o craque Harry Kane. Além da Copa, também é notícia: um estudo mostra que famílias têm mais fôlego para gastar, mas a retomada do consumo deve ser lenta, o aumento no número de brasileiros milionários, e as novidades sobre o resgate dos meninos presos em uma caverna na Tailândia.