PSG inicia conversas com Neymar

Após o jornal “Sport” noticiar que Neymar estaria insatisfeito no Barcelona, outro diário espanhol soltou uma “bomba” sobre o atacante brasileiro. De acordo com o “As”, o camisa 11 do clube catalão teria iniciado conversas com o Paris Saint-Germain, que já tentou contratá-lo em pelo menos três ocasiões.

Segundo o diário espanhol, o pai de Neymar vai a Paris ainda esta semana para se reunir com o ricaço Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG. A obsessão do Barcelona pelo zagueiro Verratti poderia, também de acordo com o “As”, ser usada na negociação envolvendo o atacante brasileiro, que pode receber um salário de 40 milhões de euros por temporada, algo em torno de R$ 146 milhões, o que dá também R$ 12 milhões por mês.

Fonte: Noticias ao Minuto