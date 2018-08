Próxima edição do Amadorzão acontece em março de 2019

Em reunião com os dirigentes das equipes do Amadorzão, ficou decidido que a próxima edição do evento será a partir de março de 2019.

Devido a grande reforma que está sendo realizadas em todos os campos da prefeitura de Varginha, não será possível realizar o Amadorzão neste ano de 2018. Os motivos para a não realização é que este ano foram trocados os gramados dos campos da SEMEL, Nego Horácio e 7 de Setembro. Porém, com o grande período de estiagem a grama ainda não se fixou totalmente ao solo, o que faz com que os campos não tenham condições de jogos. Um grande trabalho de manutenção, adubagem e irrigação está sendo realizado.

Segundo Henrique Lemes, secretário de Esportes de Varginha, “o Amadorzão hoje é o principal campeonato de futebol de Varginha. O nível das equipes cresceram muito e o campeonato está muito disputado, e conta com grande participação da torcida. Por isso decidimos esse ano dar uma qualidade maior no atendimento aos atletas e ao público que assistem as partidas. A reforma dos campos irá proporcionar a todos um campeonato melhor, com o mesmo tipo de gramado usado em estádios profissionais e uma estrutura apta a atender todos que comparecem ao evento”, afirmou Henrique.

Além das reformas nos gramados, os campos também receberam iluminação, o que poderá possibilitar a realização de alguns jogos serem disputados no meio de semana a noite, mas, essa é uma questão que ainda vai ser discutida com os dirigentes das equipes.

Fonte e fotos: Prefeitura de Varginha