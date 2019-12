Próximo de completar uma década no Atlético-MG, Patric avalia temporada e projeta 2020

Pin Compartilhar 0 Compart.

O ano de 2019 chegou ao fim. O momento é de avaliações, reflexões e planejamentos para 2020. Lateral-direito do Atlético Mineiro, Patric aproveitou o momento para fazer um balanço da temporada que se encerrou.

Ciente da responsabilidade de vestir a camisa do Galo, Patric avaliou seu 9º ano no clube mineiro. “Pelo tamanho e por tudo que o Atlético representa, 2019 não foi uma boa temporada. Ficamos devendo em alguns pontos e não conseguimos alcançar os resultados que gostaríamos. A partir de agora é focar em 2020, aprender com os erros e trabalhar ainda mais para ter um ano de conquistas”, comentou o experiente atleta, de 30 anos.

Ainda que coletivamente o desempenho não tenha sido tão positivo, individualmente o lateral teve bons números. Patric superou a marca dos 500 jogos como profissional, chegou aos 40 gols na carreira e passou das 200 partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro. Em 2019, foram 46 jogos, sendo 21 vitórias, 11 empates e 14 derrotas, aproveitamento de 53,62%. Em confrontos oficiais, foi o 7º jogador da equipe que mais esteve em campo, o 4º melhor em média de desarmes e em passes certos.

De férias com a família, o lateral aproveita o período para descansar. A temporada de 2020 será a 10ª de Patric defendendo a camisa do Galo. “Momento importante para curtir um pouquinho a família e recarregar as energias para voltar com tudo no próximo ano. Saber aproveitar com moderação para chegar bem na pré-temporada. Particularmente, 2020 será um ano especial, pois completarei o meu 10º ano no Atlético. É uma honra poder vestir essa camisa, e espero poder fazer uma excelente temporada”, concluiu.

Fonte e fotos: AV Assessoria