Projeto ‘Esporte Para Todos’ inicia etapa 2018 e já conta com 265 inscritos, em Campo Belo

Terá início amanhã, quarta-feira (14), a etapa 2018 do projeto “Esporte Para Todos”. As matrículas e rematrículas tiveram início na semana passada e até o momento já foram inscritos 265 alunos.

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esportes, desenvolve na Praça de Esportes o projeto Esporte Para Todos, oferecendo atividades esportivas de forma gratuita para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos.

As atividades são realizadas de segunda a sexta-feira, em dois turnos, de 8:00 horas às 10:00 horas e de 13:00 horas às 17:00 horas.

As crianças, adolescentes e jovens inscritos no projeto têm acesso às seguintes modalidades: Futsal, Vôlei, Basquete, Handebol, Jiu Jitsu e Natação, contando com equipe de profissionais.

As matrículas e rematrículas continuam abertas. Os pais ou responsáveis deverão levar à Secretaria da Praça de Esportes os documentos do aluno para inscrição: foto 3×4, RG ou Certidão de Nascimento, Declaração Escolar e Atestado Médico.

Fonte: Portal Campo Belo / Foto: Prefeitura Municipal de Campo Belo