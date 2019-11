Projeto Despertar oferece Taekwondo para alunos entre 5 e 16 anos, em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Projeto é oferecido nos bairros Cruzeiro do Sul, Novo Tempo, São Sebastião, São José e está em implantação na Vila Mendes e Canaã

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos e vídeos: Divulgação Projeto Despertar

Cerca de 50 atletas de Taekwondo participaram do exame de graduações realizado no último sábado (9), no ginásio do Colégio Santos Anjos, em Varginha. Os alunos realizaram o exame de troca de faixas.

Além dos alunos da Academia Team Impérios Taekwondo e Projeto Social Despertar, estiveram presentes o Grão-mestre Samuel 8° dan, atual presidente da Federação Mineira de Taekwondo Interestilos e o Prof Wesley Lúcio, que realizou seu exame para 3º dan no mesmo dia.

“Estamos preparando os alunos e também procurando apoio para leva-los a 8ª copa união de taekwondo em BH no próximo mês, e também almejamos leva-los ao Taekwondo Argentina Open, que acontece todos os anos em Buenos Aires, geralmente no mês de agosto”, disse o professor Cristiano Lima ao CSul.

Próximo evento

O próximo evento da modalidade, em Varginha, está marcado para março de 2020. Segundo o professor, o local e data ainda serão definidos. No evento os alunos realizarão exames de faixas pretas e coloridas.

Projeto Despertar

O Projeto Despertar foi criado pelos professores Wesley Lucio e Cristiano Lima, com intuito de ajudar jovens carentes que não dispõe de condições para praticar uma arte marcial ou um esporte. “O projeto despertar tem como objetivo e finalidade manter nossos jovens afastados das drogas e do crime, dar o direito de praticarem um esporte e uma arte marcial. Transformar nossa sociedade, entregar ao mundo pessoas que lutem por justiça e igualdade”, disse Cristiano.

O projeto atende jovens de 5 a 16 anos e conta com acompanhamento escolar e familiar. O professor explica que não é só socos e pontapés, mas também ética, cidadania e responsabilidade social. “São realizadas reuniões com os alunos e pais para saber como estão na escola e no convívio de casa e social. O projeto conta com palestras de profissionais da área de saúde e segurança publica entre outros, para levar um conhecimento mais profundo da vida para esses jovens”, explicou.

As aulas serão realizadas em espaços cedidos por órgãos públicos como escolas, centros sociais, quadras públicas. Os atletas serão treinados por professores e instrutores da Academia Team Impérios Taekwondo, todos devidamente preparados que estarão sob a supervisão do Professor Wesley Lucio 3º dan.

Serão trabalhados nas aulas Desenvolvimento físico:

• Flexibilidade

• Coordenação motora

• Capacidade aeróbica

• Força e resistência

No campo socioeducativo serão trabalhados:

• Princípios éticos e morais

• Conceitos do TAEKWONDO

• Disciplina.

Bairros atendidos pelo projeto

São Sebastião

Segundas e quartas-feiras – 19h às 20h

São José

Sábados – 9h às 10h30

Cruzeiro do Sul/Novo Tempo

Sábados – 10h às 11h30

Em implantação nos bairros Vila Mendes e Canaã.

