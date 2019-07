Projeto de Ginástica Artística e Acrobática faz apresentação

O Projeto de Ginástica Artística e Acrobática se apresentou no 1º Festival de Ginástica Artística do Clube Campestre no sábado, 13 de julho. No evento cerca de 60 crianças e adolescentes marcaram presença nas demonstrações de ginástica, onde familiares, amigos e alunas de outras escolinhas lotaram o ginásio. O Projeto de Ginástica Artística e Acrobática é uma realização da Prefeitura Municipal de Varginha, da Fundação Cultural, do COMIC, da Lei municipal de Incentivo à Cultura, tem parceria e apoio da SEMEL e incentivo da Oncominas Oncologia Ltda.

Segundo a Empreendedora do Projeto Daniela Tavares, “neste Festival as alunas demonstraram tudo que aprenderam durante os meses de aulas do projeto,para um público de 400 pessoas, que estiveram no local prestigiando as alunas, o que é um grande incentivo para elas. As crianças e adolescentes tem idades entre 06 e 15 anos e muitas se apresentaram pela primeira vez fazendo muito sucesso”, afirma a professora. Acrescentou ainda que as ginastas se dedicaram muito para ter um ótimo resultado e assim alcançar seus objetivos.

O evento contou também com a presença ilustre Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Sr. Henrique Lemes, que pode comprovar a performance das nossas atletas. A professora do Projeto Tássia Cazelato, relatou que os festivais são uma grande oportunidade para as crianças iniciantes poderem participar igualmente com todas as ginastas, independente das suas aptidões, habilidades ou tempo de treinamento, um evento para todos, afirmou ela.

A empreendedora ressaltou que neste Festival cada criança fez uma série obrigatória contendo elementos acrobáticos, de saltos, equilíbrio e de flexibilidade, tudo com muita elegância e postura, como exige a modalidade.

Fonte: ASCOM Foto: ASCOM