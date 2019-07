Professores e alunos da Caldense participam do Kangueiko 2019 no Clube de Judô Poços de Caldas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Durante os dias 23 a 27 de julho, professores e alunos da Caldense participaram do Kangueiko (treino de inverno) no Clube de Judô de Poços de Caldas, o evento reuniu atletas de diversas academias dos estados de São Paulo e Minas Gerais.

“O Kangueiko (treino de Inverno), acontece sempre no mês de julho, onde reuni atletas de Minas Gerais e São Paulo, para troca de conhecimentos. O objetivo é melhorar as técnicas e métodos de ensino do judô. O evento teve como professor principal o sensei Matsuo, 6° grau da faixa preta, onde nos passou novos ensinamentos do judô oriental e tradicional, com uma metodologia diferente da que vemos nas competições” – sensei Ronaldo, professor de judô do da Caldense.

Os treinamentos aconteceram durante os 5 dias, durante os períodos da manhã e tarde, tendo a duração de 2 horas e meia, ”treinos exaustivos, mas muito proveitosos” – sensei Ronaldo.

Fonte e fotos: Assessoria de Comunicação Caldense