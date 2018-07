Professora varginhense é campeã nos Jogos Pan-Americanos

A Professora de Educação Física do Colégio Marista Varginha, Angela Venâncio, integrou a seleção brasileira de basquete, na categoria 45+, que venceu o 10th PanamericanMaxiBasketballChampionship.

A competição aconteceu no mês de junho em Natal, no Rio Grande do Norte, e reuniu atletas de diversos países do continente.

A atleta explica que o Campeonato Máster reúne esportistas com idades entre 30 e 60 anos, divididos em várias categorias, tanto masculino quanto feminino.

“É uma coisa muito boa e especial. Estar ali, vivenciando tudo aquilo, sem palavras para expressar! Temos que literalmente vestir a camisa, pois não temos apoio e sabemos o quanto o esporte especializado não é valorizado em nosso país, mas vale muito a pena, precisamos sempre acreditar sem deixar de correr atrás”, enfatiza. Angela comenta que além da medalha de ouro que faturou com seu time, também alcançou o primeiro lugar no pódio como técnica da equipe 35+.

A profissional comenta que os próximos desafios previstos são o Brasileiro, que acontecerá no mês de novembro no Espírito Santo, e o Mundial da Finlândia, programado para agosto de 2019.

Biografia

Vitoriosa em inúmeras competições que disputou, inclusive no Mundial Máster de Basquete, Tia Angela, como é carinhosamente chamada pelos alunos do Marista, começou a carreira em Presidente Prudente, no interior de São Paulo.

De origem humilde, a atleta iniciou a sua carreira nos jogos escolares.

“A Prudentina queria formar um time infantil e eles visitaram as escolas para selecionar os atletas em potencial. Fui escolhida pela jogadora Hortência e comecei aos 17 anos. Sou muito grata a ela, pessoa que me ajudou muito nos meus primeiros anos no esporte”, destaca.

A jogadora deixa uma mensagem para os jovens que buscam no esporte uma oportunidade de crescimento.

“É fundamental acreditar sempre! Independente da sua classe social, se você tem talento, busque! Vá em busca de uma vida melhor, você é capaz, faça a diferença! ”, conclui.