Principais tenistas infantojuvenis do país disputam o Campeonato Brasileiro Interclubes em Criciúma, a partir desta sexta

Guilherme Brizuela e Leonardo Frederico, do Itamirim, foram campeões de duplas masc. 18 anos, em Salvador

Depois do sucesso da etapa inaugural de 2018 em Salvador, os principais tenistas infantojuvenis do país voltam às quadras a partir desta sexta-feira (4), em Criciúma (SC), para a disputa do Campeonato Brasileiro Interclubes – 2ª Copa Mampituba – Circuito Nacional GA Infantojuvenil de Tênis da Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

A competição tem o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e da Federação Catarinense de Tênis (FCT) e será realizada até o dia 19 de maio na Sociedade Recreativa Mampituba, que sediou a categoria 18 anos do Banana Bowl, em fevereiro.

Ao todo, são 416 atletas inscritos em 14 categorias, divididos entre os torneios GA e G1. As inscrições tiveram um acréscimo de 581% com relação à primeira edição disputada na cidade catarinense em 2017.

Serão 14 estados representados (Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo) e os principais clubes do país. Entre eles, o campeão da última etapa em Salvador, o Itamirim Clube de Campo, de Itajaí (SC), o vice Clube Curitibano, de Curitiba (PR), e o também paranaense Instituto Ícaro, campeão geral em 2017 e terceiro colocado na capital baiana.

Outros fortes clubes confirmados são Associação Leopoldina Juvenil, Grêmio Náutico União e Sogipa, do Rio Grande do Sul; o Clube Athlético Paulistano, Clube Paineras do Morumby, Clube Espéria, Esporte Clube Pinheiros, Instituto Tênis, Sociedade Hípica de Campinas e Tênis Clube Paulista, todos de São Paulo; o Iate Clube de Brasília; o paranaense Graciosa; os mineiros Minas Tênis Clube, Pampulha Iate Clube e Praia Clube de Uberlândia; o catarinense Lagoa Iate Clube; o carioca Clube dos Funcionários da CSN; além do Clube Bahiano de Tênis, sede da última etapa em Salvador. Também há a presença de clubes tradicionais pelo futebol, como Vasco da Gama, Goiás Esporte Clube, Sport Clube Recife e Paysandu.

“Este tipo de torneio idealizado no ano passado pela CBC, CBT e em parceria com os clubes sociais e Federações, tem atingido objetivos acima da média. É uma iniciativa excepcional que ajudará muito os jovens atletas que buscam destaque no cenário nacional. Uma competição que atinge seis estados brasileiros e a cada etapa vem aumentando o número de inscritos. Sem dúvida uma competição que veio para ficar”, destacou o presidente da Federação Catarinense de Tênis Alexandre Farias.

O evento será disputado nas categorias 12 e 14 anos, de 4 a 7 de maio (GA) e entre 8 e 11 de maio (G1), e nas categorias 16 e 18 anos de 12 até 15 de maio (GA) e entre 16 e 19 de maio (G1).

