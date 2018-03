Primeiro jogo da final terá ingresso de até R$ 300; Cruzeirenses terão que desembolsar R$ 100

Uma reunião realizada nesta terça-feira, na sede da Federação Mineira de Futebol (FMF), definiu detalhes para a clássico entre Atlético e Cruzeiro marcado para o domingo e que será válido pelo jogo de ida da final do Campeonato Mineiro. A principal decisão do encontro foi relacionado com a presença da torcida.

Mandante na partida, o Atlético vai ter direito a 90% da carga de ingressos, enquanto que o Cruzeiro ficará com 10%. Serão disponibilizados 22.341 bilhetes para o primeiro jogo da final. Deste total, 1.871 serão vendidos para a torcida celeste, que vai pagar R$ 100. Os bilhetes para os atleticanos vão custar entre R$ 80 e R$ 300.

Participaram da reunião representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, BHTrans e CBTU. O Atlético foi representado pelo diretor de administração e controle, Lucas Couto, e o diretor jurídico, Lucas Ottoni, enquanto que o diretor de gestão de arena, Aristóteles Loredo, o presidente Wagner Pires de Sá e o supervisor administrativo Benecy Queiroz representaram o Cruzeiro.

“Vamos fazer o clássico dos dois maiores clubes de Minas Gerais, e esperamos que possa ser um jogo bom, com muita paz e tranquilidade”, afirmou o presidente do Cruzeiro, Wagner Pires. O diretor de administração e controle do Atlético, Lucas Couto, também aprovou as decisões tomadas na reunião.

“Saímos satisfeitos. Cada vez mais o futebol mineiro mostra para o Brasil que sabe fazer um grande espetáculo”, afirmou Lucas Couto. Em relação a presença das duas torcidas, a Polícia Militar destacou que tem como garantir a segurança.

“Já tivemos a experiência neste ano (no clássico da fase classificatória) e estamos preparados para evitar qualquer tipo de problema”, afirmou o capitão Newton Eleutério, representante da Polícia Militar na reunião.

Fonte: O Tempo / Foto: Lohanna Lima