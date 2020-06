Presidente de FMF confirma Varginha como possível sede para fases finais do Campeonato Mineiro

Pin Compartilhar 0 Compart.

Adriano Aro disse em entrevista ao Globoesporte.com, que Varginha e outras quatro sedes mantém contato com a federação para sediar etapas finais.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Márcio Borges/Varginha Online

O presidente da Federação Mineira de Futebol, Adriano Aro, disse em entrevista ao Globoesporte.com nesta segunda-feira (22), que Varginha concorre para possível sede para fases finais do Campeonato Mineiro.

Segundo Aro, a Secretaria de Saúde de Varginha se mostrou em favor à uma possível disputa de fases finais do campeonato na cidade. Ainda conforme o presidente, outras três cidades além de Belo Horizonte mantém interesse em sediar a etapa final do campeonato.

“Tenho mantido conversas com a Secretaria Municipal de Saúde de Varginha, que se mostrou muito favorável ao recebimento desse cenário de continuidade do Mineiro em sede única. Varginha é uma das hipóteses em que trabalhamos. Mas tudo isso será definido pela Federação em conjunto com os clubes em uma reunião prévia que será marcada antes do retorno do campeonato.” – disse, Aro ao Globoesporte.com

O presidente da federação ressaltou que, a ideia de sede única e evitar o deslocamento das equipes. Favorecendo assim a luta contra à pandemia de Covid-19. A região do Sul de Minas soma menos de 10% dos casos de coronavírus no Estado.

Aro salientou que a escolha da sede levará em consideração a questão da proliferação do vírus em cada região/cidade.

“Hoje trabalhamos com todas as opções que temos na mesa. A questão do contágio será um fator muito relevante. E, por isso, a nossa ideia é selecionar três cidades. A hipótese A, B e C, porque se chegarmos muito próximos da data de retorno e escolha número um não estiver em condições, passaríamos sucessivamente às demais cidades que foram selecionadas.”

A ideia de Varginha como sede surgiu do presidente do Boa Esporte, Rildo Moraes em conversas com a prefeitura da cidade.

Possível retorno da competição em julho

Sobre o possível retorno da competição em julho, Aro disse que o aval passa pelo COES-MG (Centro de Operações de Emergência em Saúde de Minas Gerais), após aprovado a federação definirá uma data definitiva para a disputa.

“Uma vez tendo o cenário positivo por parte de Estado e municípios, [a ideia da Federação é] reunir todos os clubes e conjuntamente fixar a data e as condições de retorno, escolhendo, inclusive, essas três cidades em que nós poderíamos mandar essa fase final do campeonato mineiro.” – terminou.

