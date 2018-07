Preparador de goleiros da Caldense acerta com clube da Arábia Saudita

O preparador de goleiros Alexandre Vargas integrou a comissão técnica da Caldense no Campeonato Mineiro e na Série D 2018. Após o término da competição nacional, foi emprestado ao Pouso Alegre Futebol Clube para disputar a Segunda Divisão Mineira. Esta semana, o profissional recebeu uma boa proposta e fechou contrato definitivo com o Al-Ettifaq Club da Arábia Saudita.

No período em que esteve na Veterana, o trabalho de Alexandre foi muito elogiado. O goleiro titular Omar fez grandes apresentações e mostrou todos os aprendizados dos treinamentos. Assim como Fernando, Edvaldo, José Gabriel, Erick e Daniel, que longo das atividades no Ninho dos Periquitos realizaram grandes defesas.

“Foi uma honra trabalhar nessa grande agremiação de Minas Gerais que é Caldense. Sou grato pela oportunidade que o professor Zezito me deu em atuar aqui e também pelo carinho que recebi de todos. Tenho certeza que é só um até breve” – disse Alexandre.

Ele irá viajar em 27 de julho e se apresentar no novo clube no dia 01 de agosto. Será a segunda passagem do treinador de goleiros pelo Ettifaq, já que esteve no clube na temporada de 2016/2017.

Fonte e foto: ACS/Caldense