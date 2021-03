Prefeitura explica cancelamento de peneira do Boa Esporte e ausência da equipe no Campeonato Mineiro Sub-20

De acordo com o Prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, pandemia atrapalhou a realização da peneira e, consequentemente, a entrada da equipe no campeonato.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Reprodução

A Prefeitura de Varginha, através do prefeito Vérdi Lúcio Melo, explicou nesta terça-feira (9), o motivo do cancelamento da peneira que o Boa Esporte, clube da cidade, iria fazer e, também, sobre a ausência da equipe no Campeonato Mineiro Sub-20.

Em seu pronunciamento, Vérdi destacou que, devido à pandemia de Covid-19, a prefeitura não autorizou a realização de peneira para seleção de jovens de 17, 18 e 19 anos. Em consequência disso, segundo o chefe do Executivo, a equipe não entrou na competição.

Pronunciamento do prefeito de Varginha sobre o cancelamento da peneira e ausência do Boa Esporte no Campeonato Mineiro Sub-20

“Se Deus quiser, no ano que vem, nós participaremos desse importante campeonato para nossa juventude. Continuamos acreditando no esporte. Esporte é vida, saúde e educação” – enfatizou o prefeito.

Ainda pautado em esportes, Vérdi ressaltou que a prefeitura tem trabalhando para o esporte, reformando vários estádios e quadras poliesportivas na cidade.

Campeonato Mineiro Sub-20

Na semana passada, a Federação Mineira de Futebol realizou o sorteio e fechou o formato do Campeonato Mineiro sub-20, em conferência virtual, com a participação os clubes filiados envolvidos. A disputa começará no dia 15 de maio e tem previsão de término para o dia 29 de agosto. A tabela será divulgada no fim do mês de abril.

As 20 equipes se dividem em quatro grupos de cinco participantes, com jogos dentro do próprio grupo. Os dois melhores de cada grupo se classificam para as quartas de final, com semifinais e final, sempre em ida e volta.

Confira os grupos:

GRUPO A: Atlético; Araguari; Guarani; Figueirense; Nacional

GRUPO B: Tupi; Coimbra; Inter de Minas; Minas Boca; Santarritense

GRUPO C: Cruzeiro; Betim; Serranense; Boston City; Atlético Três Corações

GRUPO D: América; América-TO; Betis; Ipatinga; Pouso Alegre