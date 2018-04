Prefeitura de Três Corações e IFSULDEMINAS promovem Pré-JEMG de Xadrez

Dentro do calendário de realização dos Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG 2018, que terá Três Corações como uma das sedes microrregionais, serão realizados Jogos de Xadrez. E para os atletas se prepararem para esse torneio, a Prefeitura de Três Corações, em parceria com o IFSULDEMINAS, promove neste domingo, dia 15 de abril, um Torneio Pré-JEMG de Xadrez.

O torneio acontece no horário de 08:30 h às 12:30 h, no IFSULDEMINAS e contará com enxadristas de escolas públicas e particulares. A premiação será medalhas de 1°, 2° e 3° lugares nas categorias masculino e feminino.

Mais informações com os professores Anderson Herculano e Marcelo Santos pelos telefones: (35) 98824-1371/ (35) 99133-9219.

Fonte: Prefeitura de Três Corações / Foto: Reprodução