Prefeitura de Pouso Alegre veta Tupynambás x Caldense na cidade e jogo é transferido para o Ronaldão

Com isso, Veterana jogará duas últimas partidas válidas pela primeira fase “em casa.”

Na noite de segunda-feira (20), a FMF havia oficializado a mudança do local da partida entre Tupynambás e Caldense pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro para Pouso Alegre. Entretanto, a prefeitura da cidade vetou a realização da partida no Estádio Manduzão. Devido o pouco tempo hábil até o confronto, o duelo foi transferido para o Ronaldão em Poços de Caldas, que já está liberado para a prática esportiva e será realizado no dia 26 de julho às 16 horas.

Leia a nota oficial na íntegra emitida pela FMF

A Diretoria de Competições (DCO) da Federação Mineira de Futebol (FMF), no uso de suas atribuições

– Considerando a não liberação da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora para a realização da partida nº 055, Tupynambás Futebol Clube x Associação Atlética Caldense, no dia 26.07.2020, conforme informações prestadas pela Sra. Leila Cláudia Machado, Secretária de Esporte e Lazer da Prefeitura de Juiz de Fora.

– Considerando que a equipe do Tupynambás Futebol Clube indicou, tempestivamente, o Estádio Municipal Irmão Gino Maria Rossi, em Pouso Alegre, para a realização do citado jogo; –

– Considerando a impossibilidade de realização da partida naquela cidade determinada pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, em 21.07.2020;

– Considerando não haver mais tempo hábil para a indicação de novo local para a realização do jogo, a fim de que sejam cumpridos o Protocolo de Operação de Jogo da FMF e protocolos de proteção médico e sanitário;

– Considerando que, nos termos da Ata da Reunião Extraordinária realizada pelos clubes em 07.07.2020 restou decidido que não haveria inversão de mando de campo, tendo em vista o fato dos jogos ocorrerem com os portões fechados;

– Considerando a autorização da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas para a realização da partida no munícipio;

R E S O L V E

· Designar a partida nº 055, Tupynambás Futebol Clube x Associação Atlética Caldense, no dia 26.07.2020, domingo, às 16h, no Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas

Fonte e foto: Ascom Caldense