Pratto vê Tricolor cedendo gols facilmente aos rivais e acredita que uma das missões do treinador é recuperar a confiança dos atletas

São Paulo cede gols facilmente aos adversários, na avaliação de Lucas Pratto. O empate por 2 a 2 contra o Atlético-GO, na última quinta-feira, no Morumbi, foi um exemplo dessa característica do time, na avaliação do capitão.

O Tricolor ficou em vantagem no placar por oito minutos, após marcar o primeiro gol, e depois por mais dois minutos, ao fazer o segundo. Ele admitiu irritação pela forma como a equipe vem sendo vazada na temporada.

– Eles praticamente não fizeram força para fazer os gols. Nós fazemos um esforço muito grande para marcar. Nosso primeiro (gol) saiu em um rebote, uma trave. É muito difícil fazer gols, dentro e fora de casa. Tomamos muitos gols fáceis. Coletivamente estamos cometendo erros de conceito muito grandes que não podemos ter. Temos de melhorar isso afirmou.

O empate com o Atlético-GO marcou o oitavo jogo sem vitória e a estreia de Dorival Júnior no São Paulo. O argentino apontou os desafios do novo técnico à frente do time e falou em se adaptar rapidamente à filosofia do comandante.

– Recuperar a confiança dos jogadores de qualidade. Nós confiamos que somos bons jogadores. O treinador está tentando corrigir os erros que vínhamos cometendo. Voltamos a cometer erros graves de conceito. O grande problema dele para resolver será isso: coletivamente e taticamente temos erros de conceito. Precisamos melhorar – disse.

Na 17ª posição do Brasileirão, o São Paulo volta a treinar nesta sexta-feira à tarde, no CT da Barra Funda. O time viaja no sábado para Chapecó, onde vai encarar a Chapecoense, no domingo. O duelo é um confronto direto do Z-4: três pontos separam os catarinenses dos paulistas.