Pouso Alegre FC bate o Nacional-SP fora de casa em mais um jogo-treino

Redação CSul – Alisson Marques

O Pouso Alegre FC venceu mais um jogo-treino em preparação para o Módulo II do Campeonato Mineiro.

A equipe do Sul de Minas, bateu o Nacional-SP jogando na casa do adversário, no Estádio Nicolau Alayon, na manhã desta quinta-feira (30).

O gol do jogo foi marcado pelo atacante André Tavares, em cobrança de pênalti, já na segunda etapa.

O Pouso Alegre começou o jogo com: Jeferson Hermes; Léo Peixe, Tom, Lucas Rocha e Foguinho; Altair, Jé e Willian; Batalla, Carlinhos e Romarinho.

Na segunda etapa, Rogério Henrique treinador da equipe mudou tudo o time: Cairo; Nando, Danilo, Léo Turbo e Caio; Alex, Roldan e Matheus Sousa; Mascote, André Tavares e Erick.

Esse foi o sexto jogo-treino do Pousão. Ao todo à equipe soma bom retrospecto até mesmo contra times maiores. São três vitórias, um empate e duas derrotas:

Boa Esporte 2 x 0 Pouso Alegre

Caldense 1 x 2 Pouso Alegre

Pouso Alegre 2 x 0 Santo André

São Caetano 2 x 1 Pouso Alegre

Palmeiras 0 x 0 Pouso Alegre

Nacional 0 x 1 Pouso Alegre

Agora o Pousão se prepara para a estreia do Campeonato Mineiro do Módulo II. O jogo será contra o Tupi, no próximo dia 08 de fevereiro, no Estádio do Manduzão.

Foto: Pouso Alegre FC