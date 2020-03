Pouso Alegre FC anuncia novo reforço

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Pouso Alegre segue reforçando seu plantel para a temporada. O nome da vez do ‘Dragão Sul-Mineiro’ é o do zaguiro Thomás, que estava no Brasiliense.

O jogador de 24 anos, tem passagens por Foz do Iguaçu e Luverdense. O novo reforço já está treinando com seus companheiros.

Thomás é o quinto zagueiro no elenco do ‘Pousão’. A equipe já conta com Márcio, Lucas Rocha, Tom e Léo Turbo.

Agora o zagueiro aguarda para ser regularizado no BID e com isso poder estrear com a camisa rubro-negra. O próximo confronto do Pouso Alegre será no sábado (14), às 15h, contra o CAP Uberlândia, no Estádio Manduzão.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Assessoria Pouso Alegre FC