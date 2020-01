Pin Compartilhar 0 Compart.

O Pouso Alegre FC segue reforçando para disputar o Módulo II do Campeonato Mineiro. O novo contratado do “Pousão” é o volante Altarir, de 23, anos.

O atleta que foi revelado pelo Corinthians, teve passagens por Palmeiras, CRB, Santa Rita-AL e PSTC-PR.

O Pouso Alegre fará sua estreia pelo Módulo II do Mineiro, no dia 8 de Fevereiro, contra o Tupi, no Estádio Manduzão.

Foto: Divulgação Pouso Alegre

Redação CSul – Alisson Marques