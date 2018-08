Pouso Alegre e Passos perdem pela Segunda Divisão do Mineiro

A Segunda Divisão do Campeonato Mineiro não está das melhores para os times do sul de Minas. Passos e Pouso Alegre foram derrotados no fim de semana.

Pouso Alegre

Pela primeira vez jogando no Manduzão, após a liberação do estádio para os torcedores, o Pouso Alegre foi derrotado pelo Valeriodoce por 2×0, neste domingo (19), pela 4ª rodada.

Mais de 5 mil pessoas compareceram ao estádio para presenciarem um 0x0 sem muitas chances no primeiro tempo. Após o intervalo, a equipe visitante voltou melhor e abriu o placar com Hidian. Ainda melhor após o gol, os visitantes ampliaram com Raymond. O Pouso Alegre até que tentou, mas não conseguia furar o bloqueio do Valeriodoce.

Com o resultado, a equipe sul mienira perdeu a chance de subir na tabela e permaneceu na sexta colocação, com 5 pontos, sendo uma vitória, dois empates e uma derrota. O Valeriodoce igualou os 9 pontos do Araxá, mas segue na terceira colocação por conta do saldo de gols.