Pouso Alegre bate URT na final do Troféu Inconfidência, e conquista terceiro título seguido nos últimos três anos

Clube, que já havia garantido vaga na Série D do ano que vem, possivelmente terá vaga à Copa do Brasil 2022.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Chiarini Jr/Pouso Alegre FC

Um conto de fadas que parece não ter fim. Assim, pode ser definida a história do Pouso Alegre Futebol Clube. O clube, que voltou ao cenário profissional em 2018, acumulou três títulos após retomar as atividades.

Na noite desta quarta-feira (5), após empatar em 0 a 0 com a URT, em Patos de Minas, pela decisão do Troféu Inconfidência, o Dragão bateu os donos da casa por 4 a 2 nos pênaltis e se sagrou campeão do torneio. Título, que veio sem a equipe marcar gols no tempo normal. Na semifinal, o Pouso Alegre já havia empatado por 0 a 0 com a Caldense e, assim como na decisão, venceu nos pênaltis.

Um dos principais nomes da atual gestão da equipe, o presidente Paulo da Pinta, ressaltou, em entrevista ao Portal GE, que imaginava a sequência de títulos. “Todos os objetivos que foram traçados, a gente chegou bem antes do que imaginávamos”.

Ainda conforme o cartola, a ascensão se deve a vários fatores, dentre eles, apoio da prefeitura; adesão em massa do torcedor; patrocinadores e, até mesmo, a bom convivência com a imprensa.

O Pousão foca, agora, em 2022. Ano que o clube terá o calendário cheio. Além do Campeonato Brasileiro Série D, a equipe poderá disputar, também, a Copa do Brasil. Segundo Paulo da Pinta, a preparação começará ainda neste ano.

“Vamos ter um pouco mais de dificuldade para montagem do elenco, porque muitos contratos se encerram e atletas vão embora. A gente já está com conversas com alguns para tentar uma renovação, tentar um acerto para o Mineiro e o Brasileiro do ano que vem. Muitos desses atletas, entretanto, podem se destacar em outras equipes [ainda esse ano] e preferirem não voltar. Vamos começar a trabalhar na montagem do elenco.”

O presidente finalizou dizendo que, espera no próximo ano poder contar com o torcedor que, segundo ele, é o 12° jogador da equipe. Além do apoio, Paulo acredita no retorno financeiro devido à bilheteria.

*Com informações: Portal GE