Possível sequência da Primeira Liga preocupa Mano Menezes para decisão da Copa do Brasil

O calendário do futebol brasileiro vem se tornando um pesadelo na cabeça dos treinadores. No caso de Mano Menezes, não é diferente. O técnico do Cruzeiro enfrenta problemas com uma possível sequência na Primeira Liga, antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Flamengo, no dia 7 de setembro, às 21h45, no Maracanã.

Até o dia do primeiro duelo da decisão, o Cruzeiro poderá entrar em campo em duas oportunidades pela Primeira Liga: a primeira nesta quarta-feira, contra o Grêmio, às 21h45, no Mineirão. O duelo será válido pelas quartas de final. Caso se classifique, a Raposa entrará em campo no domingo, já nas semifinais, contra o vencedor de Londrina x Fluminense, que se enfrentam também na quarta, às 19h30, no estádio do Café.

Desta forma, o jogo de quarta-feira e um possível duelo no domingo já preocupam Mano Menezes para a final da Copa do Brasil, no Maracanã. “O problema da Primeira Liga é que se passarmos na quarta, temos jogo no domingo. Então já teríamos dois jogos antes da decisão na quinta-feira, é isso que vamos pesar e levar em consideração”, declarou o treinador da Raposa após o empate contra o Santos, em 1 a 1, no Mineirão, nesse domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mano, no entanto, não quis confirmar se utilizará jogadores reservas na partida de quarta. O treinador afirmou que vai esperar o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, revelar o time. Depois, decidirá quem entrará em campo pela Primeira Liga. “O Renato Gaúcho diz que só vai responder qual Grêmio vai jogar quando ele voltar do Rio de Janeiro para Porto Alegre. Como ele não voltou ainda, vamos ter que esperar essa decisão. Vamos decidir baseado nisso”, disse o comandante celeste.

O fato é que Mano Menezes poderá usar a partida de quarta-feira para promover estreias no Cruzeiro. Casos do zagueiro Arthur, oriundo das categorias de base, e do meia argentino Messidoro, regularizado desde o dia 10 de agosto, mas que ainda não entrou em campo com a camisa celeste. Jogadores pouco utilizados também poderão atuar, como o lateral-direito Lennon, o lateral-esquerdo Bryan, o volante Nonoca e o meia Alex. Sassá, que não está inscrito na Copa do Brasil, é outro que deve atuar na Primeira Liga.

Fonte: Super Esportes