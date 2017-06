Petros: Novo reforço do São Paulo

Com 28 anos, o meia Petros foi apresentado nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda, como um dos principais reforços do São Paulo para a temporada. O ex-jogador do Corinthians, que estava no Betis, custou R$ 9,2 milhões ao Tricolor.

Em sua entrevista, Petros se mostrou ciente da responsabilidade e do momento do clube. Disse ser agradecido ao Corinthians, mas apresentou-se como “um tricolor” e garantiu foco total no trabalho de recuperação do time no Campeonato Brasileiro.

– Chego como um tricolor que vai ajudar muito com determinação, com foco. Chego com responsabilidade muito grande, mas também chego no melhor momento da minha carreira profissional. Isso me dá suporte para fazer meu melhor. Serei um cara que vai dar a vida por esse projeto – disse Petros.

– Sou um cara que aceito desafios. A decisão foi completamente minha. Gostei do projeto do São Paulo. Agradeço ao Betis, mas queria um novo desafio. Estou confiante de que vamos conseguir dar um salto muito grande. Existiram outras propostas importantes, mas tomei a decisão com o meu coração. Não tenho medo de mudar. Estou feliz, minha família está feliz. Não vejo a a hora de ajudar – completou o jogador, que disse estar “no melhor momento da carreira”.

Petros disse estar bem fisicamente, mas não sabe quando poderá estrear. O nome dele ainda não apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Os dois próximos jogos do São Paulo são fora de casa: contra o Flamengo, domingo, no Rio de Janeiro, e Santos, no dia 9, na Vila Belmiro. Se Petros for inscrito até às 19h desta sexta-feira, ele pode viajar com o time para enfrentar o Fla. Caso contrário, só estaria apto a jogar diante do Santos. A estreia no Morumbi poderia ser no dia 13, contra o Atlético-GO, já pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Petros assinou contrato de quatro anos com o São Paulo, que pagou R$ 9,2 milhões ao Betis, da Espanha, por 50% de seus direitos econômicos. A diretoria do São Paulo quer aumentar sua fatia no negócio para 75%. Os 25% que pertencem ao Corinthians não serão comprados, conforme acordado entre os presidentes dos clubes. Restam os 25% da Elenko Sports, de empresários do volante.