Perto da sua centésima vitória em jogos da Série A, Robinho reforça foco do Cruzeiro em confronto direto diante do Fortaleza

Com duas vitórias consecutivas e há cinco jogos sem perder, o Cruzeiro reagiu num momento crucial do Campeonato Brasileiro. Quem vem tendo papel importante nesta reação é o meia Robinho. Ele, aliás, conhece bem a competição. No último final de semana, diante do Corinthians, o camisa 19 cruzeirense chegou a marca de 98 vitórias na Série A.

Aos 31 anos, Robinho não vê a hora de chegar logo na centésima vitória em partidas do Brasileirão para ajudar o Cruzeiro a sair do Z-4. “Nesse momento o foco total é no coletivo. Nosso grupo está unido para tirar o Cruzeiro desta situação e mostramos isso nas últimas partidas. Tanto que a torcida cruzeirense reconheceu o nosso esforço. A responsabilidade é grande e a motivação é total. Tenho agora esse ingrediente individual de chegar a minha centésima vitória na Série A. Que venha nessas duas próximas partidas e que a gente possa sair da zona de rebaixamento”, declarou o meia que marcou 37 gols na competição nacional.

No próximo sábado, às 21h, o Cruzeiro terá um confronto direto, no estádio Mineirão, diante do Fortaleza. Vencendo o duelo, a Raposa iguala no número de pontos do rival. Robinho ressalta a preparação cruzeirense para a partida. “Depois dos últimos resultados foi notório o aumento de confiança. Nós estamos encarando essa partida com muita seriedade. O Abel Braga vem fazendo uma semana de treinos muito positiva, no clima de decisão, pois sabemos que uma vitória diante do Fortaleza será fundamental nessa reta final”, opinou o camisa 19.

Segundo jogador de linha com mais jogos na temporada (46 partidas), só perdendo para Henrique, que tem 47 compromissos, o meia Robinho sabe que mesmo com o título mineiro e com as campanhas na Copa do Brasil (semifinal) e Libertadores (oitavas de final), o Cruzeiro precisa melhorar de desempenho para salvar a temporada. Novamente atuando como meia, ele espera ser decisivo para fechar bem 2019. “Nosso time passou a criar mais jogadas nos últimos jogos, tem finalizado mais. Todos assumiram suas responsabilidades pelo momento ruim e com muita dedicação vamos sair desta situação. Tivemos que nos reinventar, pois nossos rivais sabiam bem a maneira que gostávamos de jogar. Voltei atuar mais próximo do gol, como meia. Espero logo contribuir com assistências e gols”, finalizou.

Número de vitórias por clubes de Robinho na Série A:

Cruzeiro – 34 vitórias

Coritiba – 30 vitórias

Avaí – 13 vitórias

Palmeiras – 11 vitórias

Santos – 10 vitórias

Total – 98 vitórias

Fonte: Assessoria de Imprensa / Fotos: Daniel Vorley/Light Press/Cruzeiro