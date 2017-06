Pentacampeão brasileiro nos 3.000m com barreira mira vitória dupla na Integração

Pentacampeão brasileiro nos 3.000m com barreira, quarto colocado no Pan do Rio de Janeiro, três participações no Mundial Cross-Country, prata e bronze em competições sul-americanas, entre outras conquistas. Com um currículo vitorioso, o atleta do Esporte Clube Pinheiros, Gladson Barbosa, de 37 anos, espera bater seus concorrentes na 3ª edição da Corrida Integração de Ribeirão Preto.

Para isso, o corredor, que é natural de Montes Claros-MG, contará com uma torcida especial. Embora tenha nascido no interior de Minas, Gladson Barbosa cresceu e chegou a defender a equipe de atletismo de Ribeirão Preto por 10 anos. Com amigos e familiares na cidade, o apoio no dia 2 de julho está garantido.

– Sempre que eu corro em Ribeirão Preto, tenho o carinho das pessoas. Competi 10 anos pela cidade. Minha família, meus pais, amigos, todos moram em Ribeirão Preto. Só não fico na cidade porque a maior parte do ano estou em São Paulo, treinando no Pinheiros – explicou.

Embora exista o clima festivo, Gladson Barbosa promete fazer força para chegar na primeira colocação. A preparação para a prova, com duas semanas de treinos em Campos do Jordão, mostra a vontade do corredor pinheirense em bater brasileiros e possíveis estrangeiros.

– Estou me preparando na altitude de Campos do Jordão. Meu foco, neste momento, é a Corrida Integração. Já fiquei em terceiro lugar na prova de Campinas em duas oportunidades. Esse ano quero vencer as duas – disse Gladson Barbosa.

Alunos na prova

Além de correr a Integração, Gladson Barbosa estará “na torcida” por outros dez atletas. Nenhum concorrente ao pódio. Todos amigos corredores que treinam sob orientação do também profissional de Educação Física.

– Ainda não tenho atletas que consigam brigar pelo pódio, mas a minha maior alegria será, um dia, ver um aluno me passando. Sinal de evolução, de que os treinamentos estão dando resultado – brincou Gladson, que é formado em Educação Física e tem especialização em Fisiologia do Exercício. Fonte: G1 Sul de Minas