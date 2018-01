Pelo grupo 32, América-MG e Lusa vencem mais uma e avançam de fase na Copinha

No primeiro jogo da tarde, a Portuguesa garantiu sua segunda vitória na competição ainda no primeiro tempo do duelo contra o Clube do Remo. Cesinha abriu o placar aos 31 minutos, em jogada bem trabalhada no campo de ataque. A bola rodou por quatro jogadores até chegar no camisa 6, que chutou da entrada da área e o goleiro Jheymmyson não alcançou. Nos acréscimos a Lusa ampliou com Brunetti, em cobrança de falta. Ele alçou na área, a bola passou por todo mundo, enganou o arqueiro azulino e morreu no fundo das redes: 2 a 0. Na etapa final o Remo tentou descontar, mas levou pouco perigo ao gol da Portuguesa.