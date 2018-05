Pelé é liberado por médicos para ir à Copa na Rússia

Tricampeão do mundo pela seleção brasileira, o ex-jogador Pelé, 77, recebeu liberação médica para viajar à Rússia e acompanhar a Copa do Mundo. O ex-camisa 10 do Santos está em tratamento para se recuperar de mal-sucedida cirurgia de implante de prótese no quadril, em 2012. Depois disso, passou por mais duas operações.

Pelé ainda reclama de dores, mas mostra significativa melhora na capacidade de locomoção. Para conseguir ir ao Mundial, Pelé enfrentou tratamento intensivo com fisioterapeutas. Na semana passada, ouviu dos médicos que o esforço valeu a pena e que poderá ir à Rússia. O ex-jogador ainda não definiu sua agenda em solo russo. Pelé tem diversos convites para eventos de patrocinadores, homenagens e jogos durante a Copa do Mundo. Agora, o ex-camisa 10 do Brasil vai se reunir com seus assessores na semana que vem para definir um calendário a seguir em meio ao Mundial. A data da viagem também será definida nos próximos dias.A tendência é que compareça a algum jogo da seleção e talvez na abertura do torneio, entre Rússia e Arábia Saudita, dia 15 de junho, em Moscou.O Brasil estreia no dia 17 de junho, contra a Suíça, em Rostov-Do-Don. Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: REUTERS/Maxim Shemetov