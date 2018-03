Pedido do Cruzeiro por VAR na final do Mineiro é negado

Por conta dos erros de arbitragem no Campeonato Mineiro, Itair Machado, vice-presidente de futebol do Cruzeiro, solicitou junto à FMF a utilização do árbitro de vídeo para as finais do Campeonato Mineiro, repetindo o que já foi feito na decisão do Campeonato Pernambucano. No entanto, por conta do prazo, a solicitação foi negada pela CBF.

Em contato com o Super FC, Giuliano Bozzano, presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Mineira, afirmou que a solicitação deveria ter sido feito com “bastante antecedência”, atendendo as normas da Fifa, uma vez que o pedido precisa ser enviado a International Board, o órgão responsável por regulamentar as regras do futebol. A solicitação celeste aconteceu há seis dias.

“Todos os testes com o VAR precisam passar pela Fifa, que vem acompanhando de perto e fazendo relatórios sobre a utilização da tecnologia no futebol. Pelo que entendi, essa solicitação precisaria ser feita com muita antecedência. O prazo de seis dias não foi suficiente e a CBF negou o pedido”, disse Bozzano.

“Eu sou um grande entusiasta da tecnologia no futebol, mas não sei precisar como seria a implantação deste procedimento nos estádios de Minas (se alterações precisariam ser feitas). Acredito que a operação seria muito grande e envolveria vários detalhes, dentre eles saber quais as imagens seriam utilizadas, se a TV as disponibilizaria, qual seria o espaço e a comunicação entre os árbitros. É uma operação que demanda tempo”, complementou.

AInda em relação à abitragem do Estadual, que terá nas finais a presença de juízes de fora do estado, Bozzano lamentou o tratamento dos mineiros aos árbitros ‘da casa’. “Eu, com a propriedade de quem veio de fora, posso afirmar que os mineiros tratam com muita severidade a arbitragem, até mesmo de forma desproporcional. No fim de semana, tivemos um erro grave, um gol do Thiago Neves anulado e não tivemos o mesmo tipo de repercussão. Me sinto muito tranquilo quanto a essas críticas, porque a arbitragem mineira tem tentado melhorar a cada ano, mas essa severidade me assusta”, encerrou.

Fonte: O Tempo / Foto: Reprodução Fifa