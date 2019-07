“Pé de Vento” é campeã Geral do festival de atletismo Semel

A equipe “Pé de Vento” conquistou o título do festival de atletismo da SEMEL, realizado no último sábado (13), no estádio Municipal Dilzon Melo. Esta foi a primeira edição do festival que teve como organizador o professor Alex. Crianças de 8 a 13 anos, atletas kids e infantil do projeto Pé de vento brilharam com os primeiros lugares em várias provas e fizeram Varginha se tornar campeã geral com a pontuação de 270.

Ao todo 5 equipes competiram no evento, Colégio Inova, Aracy Miranda, Antonette/Runners, São Sebastião e José Augusto, totalizando 120 crianças inscritas. Foram realizadas 20 provas em diversas modalidades, como pista (30m – 60m – 75m – 150 – 300 – 800) e campo (S. Distancia – Arremesso da Pelota) em um montante de 25 baterias.

Foram premiadas as três primeiras colocadas em cada prova, além da premiação por modalidades e geral:

Infantil masculino

1* Escola Aracy Miranda

2* Pé de Vento

Infantil feminino

1* Pé de Vento

2* Escola Aracy Miranda

Pre mirim masculino

1* Escola Aracy Miranda

2* Pé de Vento

Pre mirim feminino

1* Pé de Vento

2* Antonette / Runners

Campeões geral

1* Pé de Vento

2* Aracy Miranda

3* Colégio Inova

Os professores representantes foram, Vanda, Cleoni, Roseli e Renato.

Redação CSul: Franciele Brígida Foto Principal: Reprodução/Semel