Paulo Reale fala sobre participação em Jogo das Estrelas

Jornalista Esportivo foi presença garantida no jogo das Estrelas, em Naviraí – Mato Grosso do Sul

O mês de Dezembro no futebol para alguns é mês de férias, para outros é mês de jogos festivos. Os tradicionais jogos beneficentes ou jogos das estrelas como também são conhecidos, virou tradição no calendário no mês de dezembro. Conhecido por seus jogos que reúnem vários jogadores, ex-jogadores, artistas, entre outras figuras públicas, o jornalista se mostra feliz e realizado com as últimas disputas que participou.

No dia 8 de dezembro de 2019, o jornalista participou de seu primeiro Jogo das Estrelas, realizado na cidade de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Estiveram presentes: Andrade, ex-jogador do Flamengo e campeão mundial; Marcelinho Carioca, ex-jogador do Corinthians; o Craque Neto, ex-jogador do Corinthians e apresentador do programa ‘Os Donos da Bola’, na Bandeirantes; Flávio Conceição, ex-jogador do Palmeiras e Real Madrid; Paulo Reale, Jornalista Esportivo; Robert, ex-jogador do Santos; Rogerinho R9, atleta do Corinthians e Seleção Brasileira de Futebol de Amputados; Macedo, ex-jogador do São Paulo e Toninho Tornado, das Pegadinhas da RedeTV.

O Estádio Municipal Virotão, em Naviraí, estava lotado de fãs e torcedores que foram prestigiar o grande evento. O primeiro de muitos na região, segundo o organizador, Valdomiro Resende, e sua equipe.

“Fiquei muito feliz quando recebi o convite. Sempre assisti pela TV os jogos das estrelas e poder estar em campo com grandes astros do futebol é inexplicável. Sou grato a Deus e a meu amigo Valdomiro Resende que me proporcionaram essa experiência. Já conhecia praticamente todos os ex-jogadores e artistas presentes, mas confesso que fiquei sem palavras quando recebi a camisa 8 e fiquei sabendo que iria fazer dupla de volante com o craque Flávio Conceição, ex-jogador do Palmeiras e Real Madrid. Em campo mesmo pedi para tirar uma foto com ele e disse que era uma honra jogar ao lado dele”, disse Paulo Reale.

Paulo Reale

Paulo Reale é um jornalista esportivo bem conhecido pela torcida do Palmeiras. O Jornalista tem a coluna ‘Blog do Paulo Reale’ em grandes sites, onde fala sobre os jogos, trás notícias e informações sobre o Palmeiras. Além disso, Paulo Reale organiza algumas campanhas solidárias em São Paulo.

Em 2019, o jornalista esportivo foi responsável por uma campanha na Páscoa que arrecadou várias caixas de bombons para doação às crianças e uma campanha do Dia das Crianças, onde conseguiu arrecadar muitos brinquedos e, novamente, ajudar muitas crianças.

Bem relacionado com muitos atletas e artistas, o jornalista contou com a ajuda de vários jogadores que fizeram vídeos, demonstrando apoio às campanhas: Weverton goleiro do Palmeiras; Matheus Fernandes volante do Palmeiras; Deyverson atacante do Palmeiras; Amaral ex-jogador Palmeiras; Pierre ex-jogador do Palmeiras; Cleiton Xavier ex-jogador do Palmeiras; Richard volante do Corinthians; Michel Macedo lateral do Corinthians; Walter goleiro do Corinthians; Vanderlei goleiro do Santos; MC Bin Laden; Reinaldo jogador do São Paulo; Alex Silva ex-jogador do São Paulo; Mateus Pasinato goleiro do Moreirense de Portugal; e vários outros atletas e artistas.

A campanha de dia das crianças, organizada por Paulo Reale, juntamente com seus amigos Estrela Bonafé e Tiago K, tomou uma proporção tão grande que o jornalista esportivo foi destaque em veículos de comunicação.

Foto: Divulgação/PR10 Comunicação