Paulo Foiani é o novo treinador do Boa Esporte

O treinador Paulo Foiani foi o escolhido para comandar o Boa Esporte no Campeonato Brasileiro – Série C, que se inicia nesta semana. A apresentação será nesta terça-feira (23), às 9h, no centro de treinamento do clube, em Varginha.

Natural de Santo André (SP), Foiani já passou por Operário (PR), Marcílio Dias (SC), Toledo (PR), Camboriú (SC), Juazeirense (BA), Jacuipense (BA), Fluminense de Feira (BA) ASA (AL), Campinense (PB), Tricordiano (MG), Sinop (MT) e Cascavel (PR). Em sua carreira de treinador, Paulo já soma três títulos: o Campeonato Catarinense – Divisão Especial (2013), Campeonato Paranaense – Terceira Divisão (2014), o acesso e título pelo Marcílio Dias (2014), e Campeonato Paranaense Segunda Divisão (2015).

Sobre a sua chegada ao Boa Esporte, Paulo Foiani declarou que “fico muito feliz com o convite. Já tive a oportunidade de trabalhar como atleta no clube, disputando a Série C em 2006, e hoje retorno com prazer na qualidade de treinador. Gostaria de agradecer a presidência e diretoria do clube pela confiança que me foi dada, e espero fazer um excelente campeonato, que possibilite ao Boa Esporte retornar à Série B em 2020”, concluiu.

O Boa Esporte faz sua estreia pelo Campeonato Brasileiro – Série C no próximo sábado (27), em partida que será disputada em Belém (PA), contra a equipe do Remo, às 19h15min.

Fonte: Assessoria de Comunicação Boa Esporte / Foto: Divulgação