Patric elogia primeira semana de pré-temporada do Galo e enaltece trabalho de Dudamel: “Vejo brilho nos olhos dele”

O Atlético Mineiro iniciou no último dia 08 de janeiro os trabalhos para a temporada 2020. Uma semana depois, o elenco atleticano já pôde conhecer bem a metodologia do novo treinador do Galo, o venezuelano Rafael Dudamel.

Com 183 partidas pelo Atlético Mineiro e uma das referências do elenco, o lateral-direito Patric fez questão de valorizar a primeira semana de treinamentos. “Tivemos trabalhos muito intensos. Estamos aprendendo alguns conceitos da nova comissão técnica para minimizar os erros. A cada dia vejo um dia mais preparado, ganhando nos aspectos físicos e técnicos”, declarou o jogador.

Patric também fez questão de valorizar o empenho de Dudamel nos treinamentos. “Vejo brilho nos olhos dele. Deu para notar que é um técnico intenso, que tem muita gana de ganhar. Como ele sempre ressalta nos trabalhos, precisamos ter hambre (fome) de vitória. Nossa expectativa é para um excelente 2020”, revelou o lateral-direito.

A estreia oficial do Atlético Mineiro na temporada acontece na próxima terça-feira, às 21h30, fora de casa, contra o Uberlândia.

Fonte: AV Assessoria/Foto: Bruno Cantini/Atlético Mineiro