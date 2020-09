Passense inicia treinos visando o início da Segunda Divisão do Mineiro

Com 28 atletas, elenco alviverde se prepara para disputar a competição estadual após 12 anos.

Ausente das competições profissionais desde 2008, o Passense está confirmado para a disputa da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro deste ano. Com isso, os trabalhos de pré-temporada foram iniciados no último sábado (5), no Campo do Horto, na cidade de Passos, no sul de Minas.

Comandada pelo técnico Flávio Queiroz, a primeira atividade da equipe alviverde contou com 28 atletas. O elenco do Verdão, no entanto, não está fechado para a competição, já que a comissão técnica do clube ainda faz o trabalho de avaliação de alguns jogadores.

“Fiquei contente com os primeiros treinamentos. Alguns atletas estão há muito tempo sem atuar por causa da pandemia, mas mostraram estar bem fisicamente e com muita vontade de trabalhar. Temos 90% do plantel fechado e pouco tempo até o início do campeonato, por isso, estamos avaliando mais alguns jogadores para poder definir o elenco o mais rápido possível, e assim, começar a montar o time para a estreia”, comenta o treinador.

Clube aposta em mescla de juventude e experiência para surpreender no Mineiro/Foto: Divulgação Passense

O torneio, que contará com 10 clubes divididos em duas chaves com cinco equipes cada, começa no dia 21 de novembro de 2020 e tem término previsto para 31 de janeiro de 2021. Após turno único, as três melhores de cada grupo avançam para o Hexagonal Final, que também terá turno único. Os dois melhores times sobem para o Módulo 2.

O Passense está no Grupo 1, ao lado de Atlético de Três Corações, Poços de Caldas, Santarritense e Uberaba. As datas e locais dos jogos ainda não foram definidos pela Federação Mineira de Futebol (FMF).

Fonte e foto destaque: Ascom Passense