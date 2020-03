Paralisado e com duas rodadas para o fim da 1ª fase, CSul listou objetivo de cada clube no Campeonato Mineiro

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Cristiane Mattos

Devido a suspensão temporária do Campeonato Mineiro por conta da pandemia do novo coronavírus. O estado de Minas Gerais e grande parte do país seguirá sem futebol por pelo menos 15 dias. O CSul listou as equipe e seus objetivos nessa reta final, confira:

Em Minas, depois de muito tempo não vemos Cruzeiro e Atlético nas cabeças da tabela. O América-MG vem liderando de ponta-a-ponta e surge como principal favorito ao título neste ano. Por outro lado, clubes do interior como Caldense e Tombense vêm fazendo grandes campanhas também. O time de Tombos por exemplo, está na segunda colocação, à frente do Galo de BH. Já a ‘Veterana’ aparece na quarta posição, uma acima do outro gigante da capital, Cruzeiro.

No meio da tabela, aparecem URT, Patrocinense e Uberlândia. Todos ainda estão com chances de se classificarem para o novo “Troféu Inconfidência” (uma competição que será disputada em paralelo às semifinais do Campeonato Mineiro e que será jogada pelas equipes que terminaram a fase inicial entre quinto e oitavo na tabela)

Brigando pra não cair, surge Boa Esporte, Coimbra, Villa Nova e Tupynambás. O Boa Esporte tem uma missão mais tranquila, precisa de apenas uma vitória nos dois últimos jogos para escapar matematicamente. Os comandados de Nedo Xavier terão a Patrocinense fora de casa e encerraram a fase inicial contra o Tupynambás em casa. O Coimbra, estreante no campeonato conseguiu uma importante vitória sobre o Cruzeiro, no último domingo (15) e respirou um pouco. Já o ‘Leão do Bonfim’ e o ‘Baeta’ seguem à passos largos rumo ao Módulo II. O time de Juiz de Fora tem apenas três pontas conquistados e precisará vencer seus dois últimos jogos e torcer contra seus adversários diretos (Boa Esporte, Coimbra e Villa Nova). Já a equipe de Nova Lima também precisará de pontos, o ‘Leão’ irá encarar Uberlândia fora de casa e encerra sua participação em um confronto direto contra o Coimbra, no Alçapão do Bonfim.

Perto das semifinais:

América, Tombense e Atlético estão bem encaminhados para se classificarem às semifinais do campeonato. Já a outra vaga parece mesmo que ficará entre Caldense e Cruzeiro e, pra apimentar ainda mais essa disputa, os dois times irão se enfrentar na última rodada da fase inicial. A partida está marcada para o Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas. Uma vitória para ambos os lados garante a vaga. O empate serve para a Caldense.

Troféu Inconfidência:

Se a quinta vaga ainda está em aberta, as outras três já parecem bem preenchidas para a disputa do Troféu Inconfidência. Patrocinense, URT e Uberlândia aparecem com três e quatro pontos à frente do nono colocado, Boa Esporte e faltando apenas duas rodadas para o fim da primeira fase, parecem ser os clubes que disputarão o torneio.

De olho no rebaixamento:

Quatro equipes ainda estão de olho no Z-2 da competição: Boa Esporte, Coimbra, Villa Nova e Tupynambás ainda estão ameaçados. O Boa Esporte respira um pouco mais aliviado pois está a cinco pontos do Tupynambás e a quatro do Villa, as duas equipes que hoje estariam rebaixadas. Além disso, o time de Varginha irá encarar o lanterna, Tupynambás na última rodada dentro de casa, no Estádio Municipal.

O Coimbra está a três pontos do Villa e quatro do Tupynambás, perto de escapar e embalado após vencer o Cruzeiro, o time de contagem ainda terá pela frente um duelo direto contra o Villa Nova fora de casa.

Já o ‘Leão do Bonfim’ precisa vencer e ainda contar com tropeços rivais. A missão é a seguinte vencer Uberlândia fora e Coimbra em casa e além disso torcer para Boa Esporte ou Coimbra não pontuarem.

Mais desesperado ainda, aparece o Tupynambás. A equipe de Juiz de Fora precisa de um pequeno milagre para se salvar. O ‘Baeta’ precisa vencer Caldense dentro de casa e Boa fora, além de torcer para Villa, Coimbra e o próprio Boa não pontarem.

Tabela:

Rodada 10:

Tupynambás x Caldense

Coimbra x Tombense

Cruzeiro x URT

Uberlândia x Villa Nova

Patrocinense x Boa Esporte

América x Atlético

Rodada 11:

Boa Esporte x Tupynambás

Villa Nova x Coimbra

Atlético x Patrocinense

URT x América

Tombense x Uberlândia

Caldense x Cruzeiro

*Os times da esquerda sempre jogarão em casa.