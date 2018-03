Para ter revelação do Sport, Cruzeiro deverá ceder terceiro goleiro do elenco profissional

Revelação do Sport, o atacante Juninho, de 19 anos, deverá desembarcar em Belo Horizonte no início da próxima semana para realizar exames médicos e assinar contrato com o Cruzeiro. A princípio, ele será utilizado nas categorias de base. Para contratá-lo, conforme apurou o Superesportes, a Raposa deverá ceder o terceiro goleiro do elenco profissional, Lucas França, ao time pernambucano. O empréstimo de Juninho é até março de 2019, com passe fixado, enquanto o arqueiro, de 22 anos, será cedido até o fim de 2018 e sem os direitos fixados.

Juninho estava em Goiás, onde o sub-20 do Leão estreou na Copa do Brasil da categoria, contra o Atlético-GO, nessa terça-feira. Com a possibilidade de jogar a mesma competição pelo Cruzeiro, o jogador não entrou em campo. O Sport chegou a encaminhar uma troca com o Grêmio, envolvendo o meia Patrick, que viajaria para o Nordeste. Antes da assinatura do acordo, o Cruzeiro voltou à cena e manifestou interesse em ter o atacante rubro-negro nas suas divisões de base.

Nascido em 1996, natural de São Paulo, Lucas França chegou ao Cruzeiro em março de 2011. Ele fez os últimos anos de base na Toca da Raposa I e foi promovido ao elenco profissional em 2014. Estreou em agosto de 2016, no empate por 1 a 1 com o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Ele ainda ganhou oportunidades nos dois jogos seguintes (contra Coritiba e Figueirense) depois das lesões de Fábio e Rafael. O camisa 24 renovou seu contrato com a Raposa em outubro de 2017. Sem ele, a equipe deverá ter Vitor Eudes como terceiro goleiro. Procurado pela reportagem, o agente de Lucas França, Fred Faria, disse que a negociação “tem chance” de acontecer uma vez que o executivo do Sport, Klauss Câmara, conhece muito bem o goleiro. O empresário, porém, disse que ainda não recebeu qualquer contato. O Cruzeiro não comentou a negociação até o fechamento desta matéria.

O atacante Juninho, por sua vez, está trabalhando com as categorias de base do Sport por indisciplina, a pedido do técnico Nelsinho Batista. No começo do mês, ele chateou o treinador ao se recusar a viajar para a partida de estreia na Copa do Brasil, diante do Santos-AP, no Amapá. O técnico leonino também se queixou da falta de comprometimento do jogador com a balança durante o início da temporada, quando ele engordou. Nelsinho afirmou ainda que o problema de peso acontecia desde o ano passado.

O jogador do Sport acumula polêmicas também fora de campo. Em outubro do ano passado, permaneceu detido na Delegacia da Mulher por 12 horas ao ser autuado por injúria, ameaça e vias de fatos. Deixou o local só após pagar uma fiança de R$ 10 mil e responde às acusações da ex-namorada em liberdade.

Fonte: Super Esportes / Foto: Ramon Lisboa