Palmeiras encara o Boca Juniors pela Libertadores

O Palmeiras deixa definitivamente o “Paulistinha” para trás a partir desta quarta-feira. Seguindo a orientação do presidente Mauricio Galiotte, o Verdão volta suas atenções para a Copa Libertadores da América e encara o Boca Juniors, às 21h45 (de Brasília), no Allianz Parque.

Para o duelo contra os argentinos, o volante Felipe Melo, suspenso na final do Campeonato Paulista, estará de volta ao Verdão e irá retomar sua vaga como titular. No Derby decisivo, o Pitbull fez muita falta ao Palestra, que perdeu a ‘saída de três’ e o poder de inversão de jogadas. Bruno Henrique e Moisés disputam a vaga restante no time de Roger Machado.

O Palmeiras considera que uma suposta interferência externa foi fundamental na perda do título estadual. Assim, apesar de os treinos de segunda e terça-feira terem sido fechados para a imprensa, dá para apostar em uma repetição da equipe base que vem atuando como titular.

O Palmeiras lidera o Grupo 8 da Libertadores com seis pontos ganhos e 100% de aproveitamento. Um triunfo diante do Boca Juniores deixaria o Alviverde próximo da classificação às oitavas de final, com cinco pontos de vantagem sobre o segundo colocado.

Possivelmente, a quarta-feira será também a primeira oportunidade de os palmeirenses serem ouvidos após o Derby, já que apenas Galiotte deu declarações depois do clássico. Nos dois dias seguintes, nenhum atleta se manifestou.

Pelo lado argentino, não há mistério. Os titulares do Boca Juniors foram confirmados pelo técnico Guillermo Barros Schelotto com Rossi; Jara, Goltz, Magallán, Fabra; Reynoso, Barrios; P. Pérez; Pavon, Abila e Cardona.

Carlitos Tevez, recuperado de lesão muscular, foi relacionado para viajar ao Brasil, mas ficará no banco de reservas. O atacante com passagem pelo Corinthians participou do treinamento de segunda e terça-feira e foi confirmado no grupo de 19 atletas para o confronto a ser disputado no Allianz Parque.

Na última rodada do torneio nacional argentino, o Boca Juniors perdeu por 2 a 1 para o Defensa y Justicia, na Bombonera. Com 50 pontos em 22 partidas, o time comandado por Schelotto é o líder.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x BOCA JUNIORS



Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Data: 11 de abril de 2018, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguai)

Assistentes: Nicolas Taran e Mauricio Espinosa (ambos do Uruguai)

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins (Edu Dracena) e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique (Moisés) e Lucas Lima; Dudu, Willian (Keno) e Borja

Técnico: Roger Machado

BOCA JUNIORS: Rossi; Jara, Goltz, Magallán, Fabra; Reynoso, Barrios; P. Pérez; Pavon, Abila e Cardona

Técnico: Guillermo Barros Schelotto

Fonte: Super Esportes / Foto: Cesar Greco