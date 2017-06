Palmeiras acerta com Adryelson, do Sport mas continua sem Diego Souza

Se ainda não teve sucesso na negociação com Diego Souza, o Palmeiras acertou a contratação do zagueiro Adryelson. Aos 19 anos, o defensor acumula passagens pelas categorias de base da seleção brasileira e ficará no Alviverde até o final da temporada.

O acordo com o Palmeiras foi confirmado pelo executivo de futebol rubro-negro, Alexandre Faria.

– Está, de fato, sendo emprestado ao Palmeiras, fica até o fim do ano lá. Não tem nenhuma relação com a situação de Diego Souza – disse o dirigente, desvinculando a negociação do atleta da base com o ídolo da equipe.

Com Adryelson garantido, o Palmeiras foca na tentativa de tirar Diego Souza do Sport. Para isso, o clube paulista mandou o gerente de futebol, Cícero Souza, para tentar acelerar a negociação. A ideia é usar a boa relação do dirigente, que trabalhou no Rubro-negro, para convencer o Sport a liberar o atleta.

Fonte: Globo Esporte