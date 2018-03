Palco do 7 a 1, Mineirão se pinta de verde e amarelo após vitória do Brasil sobre Alemanha

Horas após o Brasil derrotar a Alemanha, por 1 a 0, em amistoso disputado em Berlin, nesta terça-feira, o Mineirão, palco do fatídico 7 a 1, sofrido pela seleção brasileira em 2014, durante a semifinal da Copa do Mundo, procurou se manifestar. Após a revanche, o estádio ganhou as cores verde e amarelo.

Do lado de fora do Mineirão a esplanada do estádio foi toda pintada com luzes com as cores do Brasil. No Twitter do estádio, as manifestações foram muitas durante os 90 minutos, tudo para celebrar a vitória por 1 a 0 na revanche contra a Alemanha.

Fonte: O Tempo / Foto: Agência i7 / Mineirão