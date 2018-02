Pai de Fábio faleceu após sofrer um infarto durante caminhada; Goleiro retorna ao Brasil

O goleiro Fábio desembarcou no aeroporto de Confins, no início da manha desta terça-feira (27), de lá, ele seguiu para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde irá acompanhar o velório e sepultamento de seu pai, José Ramão Maciel, que faleceu na noite desta segunda-feira (27), em Cassilândia (MS).

Segundo a Polícia Civil de Cassilândia, o pai do goleiro Fábio, José Ramão Maciel, de 66 anos, estava fazendo uma caminhada ontem à noite, quando passou mal e acabou caindo sobre a calçada quando passava pela ponte nova, próximo à uma fábrica de refrigerantes.

Porém, quando o socorro e os policiais chegaram ao local, ele já se encontrava morto. Ainda segundo a delegacia, a informação da Santa Casa de Cassilândia é que José Ramão sofreu um infarto fulminante. Ele morava na cidade há três meses.

O corpo do pai de Fábio foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Paranaíba para exame microscópico. Depois será liberado para o velório e sepultamento em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

Seu José Ramão foi um dos grandes responsáveis pelo Fábio entrar para o futebol, com o time que ele era dono, na cidade de Nobres, no Mato Grosso, o Ecoplan.

Ainda na madrugada, antes mesmo de o jogador decidir retornar ao Brasil, o Cruzeiro havia publicada em seu site um Nota Oficial, um comunicado com as condolências ao goleiro, um dos maiores ídolos da história do clube.

“O Cruzeiro Esporte Clube lamenta profundamente a notícia da morte do Sr. José Ramão de Souza Maciel, pai do nosso goleiro Fábio.

O atleta se encontra em Buenos Aires, onde o Clube tem compromisso nesta terça-feira contra o Racing, pela Copa Libertadores.

Fábio está recebendo todo o amparo e suporte necessários neste momento difícil e de extrema consternação.

Ao nosso camisa 1, referência dentro e fora de campo, nossos sinceros sentimentos e um abraço fraterno.”

Além disso, em seu Twitter oficial, o time também postou uma mensagem de apoio ao jogador.

Fonte: O Tempo / Foto: Mariela Guimaraes