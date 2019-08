Pablo recebe placa da Conmebol por artilharia da Copa Sul-Americana de 2018: “Agradeço os meus companheiros”

Pin Compartilhar 0 Compart.

A edição da Copa Sul-Americana de 2018 encerrou no último dia 12 de dezembro com o título nos pênaltis do Athletico Paranaense diante do Junior Barranquilla, da Colômbia. Oito meses após a inédita conquista do Furacão, o clube recebeu mais uma premiação da entidade: a placa de reconhecimento ao artilheiro da competição, o atacante Pablo, que hoje atua no São Paulo.

Pablo anotou cinco gols na edição 2018 da Sul-Americana, sendo dois deles nas partidas decisivas contra o Junior Barranquilla. O atacante ainda não teve a oportunidade de pegar a premiação. Ela está em Curitiba com o seu pai, Cicero Teixeira. No entanto, Pablo não esconde a felicidade em ser agraciado com a honraria. “Significa muito para mim receber esse prêmio. Agradeço os meus companheiros. Sem eles a artilharia e o título não seriam possíveis. O ano de 2018 foi histórico para o Athletico Paranaense e guardarei para sempre na minha memória”, admitiu o artilheiro.

Reconhecido pelo seu profissionalismo, Pablo segue em sessões diárias de fisioterapia para retornar aos gramados com a camisa do tricolor paulista. Ele sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo em duelo diante do Palmeiras pela 10ª rodada da Série A. “Tenho evoluído bem graças ao suporte dos profissionais do departamento médico do São Paulo. O meu esforço e desses profissionais vem sendo grande para que em breve possa volta a ser relacionado aos jogos do time”, finalizou um dos artilheiros do tricolor em 2019 com cinco gols.

Fonte: Assessoria de Imprensa / Fotos: Divulgação/AV Assessoria e Miguel Locatelli/Athletico Paranaense