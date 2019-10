Outubro terá duas Caminhadas do Projeto Academia de Rua da SEMEL, em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Haverá participação inédita dos frequentadores das Academias de Rua e das Caminhadas, no aniversário dos 137 anos de Varginha, na manhã da próxima segunda-feira(7)

O mês do aniversário dos 137 anos de Varginha terá duas Caminhadas do Projeto Academia de Rua oferecido gratuitamente à população pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL. A primeira será a Caminhada do Clube Recreativo Rio Verde que fica na região rumo à Flora, nesse sábado, dia 5. A concentração será às 7h na Academia de Rua do Santa Maria. “Esse é um trajeto suave sem subidas, especial para quem quer começar as atividades físicas; então fica o convite para quem ainda está pensando em sair do sedentarismo”, explica o professor responsável pela Caminhada, Flávio Henrique Pontes. Ele ainda revela que o Clube Rio Verde realiza um importante trabalho social o que motivou ainda mais a SEMEL a inserir esse novo trajeto de 14km no calendário das Caminhadas.

Flávio também confirma que haverá ônibus para pegar os participantes nos bairros e leva-los até o ponto de partida(ver quadro abaixo) e a tradicional estrutura com carro de apoio, frutas, água, apoio da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros E ambulância da Secretaria Municipal de Saúde.

2ª Caminhada de Outubro

No dia 26 terá a Caminhada do Pesqueiro das Minas, com grau de dificuldade mais acentuado. “Vamos fazer uma grande mobilização dentro das comemorações do Outubro Rosa – que chama a atenção de toda a sociedade quanto à importância da prevenção principalmente do câncer de mama”, adianta Flávio. As 300 primeiras inscrições para essa caminhada do dia 26 receberão brindes e todas as pessoas deverão comparecer vestidas da cor rosa. A saída será da Vila Paiva.

Mais eventos

No intervalo dessas duas Caminhadas, a SEMEL vai realizar outras atividades como no Dia da Cidade, 7 de outubro, às 7h, na Concha Acústica, quando haverá o inédito desfile das Academias de Rua e das Caminhadas e aulão de ginástica com os professores Flávio e Jaqueline da Zumba e mais os “amigos da zumba”.

Para as Caminhadas, as inscrições gratuitas podem ser feitas na SEMEL pelo telefone (35) 3690-2172.

Ônibus 1 (COUTINHO)

06:20 – PEC/Jardim Estrela

06:30 – SEMEL

06:35 – Torre/Bom Pastor

06:40 – Praça Santa Cruz

06:45 – Marista/NAVE ET

07:00 – ACADEMIA DE RUA SANTA MARIA

Ônibus 2 (PREFEITURA)

06:20 – Stander/Imaculada

06:30 – Parque Centenário/Conselho Comunitário

06:40 – Praça Pajeú

06:50 – Sesi/Mercado Produtor

07:00 – ACADEMIA DE RUA SANTA MARIA

ÔNIBUS 3 (COUTINHO)

06:00 – Igreja de Fátima/porta principal

06:30 – Parque Novo Horizonte

06:40 – Praça São Charbel

06:45 – Academia de Rua Vila Floresta

06:55 – NAVE ET

07:00 – ACADEMIA DE RUA SANTA MARIA

HORÁRIO DE RETORNO

10h30 – COUTINHO – valor R$ 3,95

12h00 – PREFEITURA – gratuito

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha