Oswaldo passa por cirurgia e não comandará Atlético contra a URT

O técnico Oswaldo de Oliveira desfalcará o Atlético nos próximos treinos e na partida contra a URT, domingo, às 19h30, em Patos de Minas, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. De acordo com informação da assessoria de imprensa do clube, o treinador passou por cirurgia para tratamento de uma infecção dentária.

Nos treinos desta quinta, sexta, sábado e no duelo contra a URT, o Alvinegro será comandado por Luiz Alberto da Silva, auxiliar técnico de Oswaldo de Oliveira.

Oswaldo de Oliveira se juntará à delegação em Rio Branco, no Acre, onde o Atlético joga na próxima quarta-feira, às 21h45 (horário de Brasília) contra o Atlético-AC, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Fonte: Superesportes / Foto: Bruno Cantini