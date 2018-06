Os 736 escolhidos: Fifa divulga listas finais das 32 seleções da Copa do Mundo

Os protagonistas da Copa do Mundo deste ano estão definidos. A Fifa divulgou nesta segunda-feira (4) um documento com os nomes que irão compor os elencos de 23 jogadores de cada uma das 32 seleções que participarão do torneio na Rússia. Os 736 escolhidos para atuar nos gramados do país europeu, a partir de agora, não modem mais ser alterados – exceto em caso de cortes por lesões.