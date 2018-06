Oitavas da Copa: Argentina se classifica no sufoco e pega a França; Dinamarca enfrenta a Croácia

O gol de Messi foi o 100º da Copa do Mundo da Rússia

Grupo C

Guerrero desencanta, e o já desclassificado Peru se despede da Copa com vitória sobre a Austrália. Centroavante dá assistência e depois faz seu primeiro gol em Mundiais, para alegria da torcida em Sochi; australianos, que tinham chance de classificação, também dão adeus à Rússia.

No outro jogo, Dinamarca e França empataram em 0x0 e se classificaram. Franceses já entraram classificados e com time misto e dinamarqueses precisavam apenas do empate. Equipes saem de campo sob vaias após protagonizarem o primeiro 0x0 da Copa 2018.

Grupo D

A Argentina passou sufoco para vencer a Nigéria por 2 a 1 nesta terça-feira (26), em São Petersburgo, pela última rodada do Grupo D. A partida ficou empatada em 1 a 1 até o minuto 40 do segundo tempo, resultado que classificava os africanos e eliminava os sul-americanos.

O gol da classificação dos hermanos saiu dos pés do zagueiro Rojo, que recebeu a bola no meio da área e, com categoria, mandou para o fundo do gol.

A Argentina largou na frente com Messi, ainda no primeiro tempo, mas a Nigéria empatou no início da segunda etapa, de pênalti. Depois do empate, a partida ficou dramática para os argentinos até o apito final.

No outro jogo, a Croácia, com nove reservas, venceu a Islândia e manteve os 100% de aproveitamento com 3 vitórias e 9 pontos. Croatas resistiram à pressão dos islandeses e, com ataques precisos, ajudaram a Argentina à classificação.

Oitavas

Nas oitavas, a Argentina avança no segundo lugar do Grupo D e pega a França, primeira colocada do Grupo C, já no próximo sábado (30), na Arena Kazan, às 11 horas da manhã. A Croácia ficou em primeiro no Grupo C e duela com a Dinamarca, segunda do Grupo D, no domingo (01), em Moscou, às 15 horas.

Redação CSul – Iago Almeida