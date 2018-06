Oitavas da Copa: Alemanha é eliminada, Brasil vence e encara o México, Suécia enfrenta Suíça

Brasil vence a Sérvia, se classifica e enfrenta o México nas oitavas

O Brasil entrou em campo por pelo menos um empate contra a Sérvia, mas foi além. Com um golaço de Paulinho e outro de Thiago Silva, a seleção brasileira fez sua melhor apresentação na Copa até agora e venceu por 2 a 0, conquistando o primeiro lugar do Grupo E.

Philippe Coutinho poderia se tornar o quarto jogador brasileiro a marcar nos três jogos da primeira fase. Só Jairzinho, em 1970, Romário, em 1994, e Rivaldo, em 2002, conseguiram o feito. Mas ele passou em branco.

Na história, Brasil e Sérvia haviam se enfrentado apenas uma vez, em um amistoso para a Copa de 2014. A então seleção de Felipão venceu por 1 a 0, no Morumbi. Já contra a Iugoslávia, foram vários confrontos ao longo da história.

A Suíça, no outro duelo do Grupo E, empatou com a Costa Rica por 2 a 2 e classificou-se em segundo. O Brasil enfrenta agora o México. Já a Suíça pega a Suécia.

Alemanha

Alemanha entrou em campo na tarde desta quarta contra a Coreia do Sul precisando vencer, mas ainda assim contar com o saldo de gols para se classificar no Grupo F. Mas não fez nem o dever de casa. A atual campeã mundial perdeu de 2 a 0 para o fraco time asiático e, pela primeira vez na história, foi eliminada na primeira fase.

O México, que começou a rodada com seis pontos, perdeu por 3 a 0 da Suécia e correu o risco de ficar de fora caso a Alemanha fizesse um gol e vencesse a Coreia.

Oitavas

O Brasil, primeiro colocado do Grupo E, enfrenta o México, segundo colocado do Grupo F, já na próxima segunda-feira (02), em Samara, às 11 horas da manhã. Na terça, a Suécia, que ficou em primeiro no Grupo F, enfrenta a Suíça, segunda no Grupo E, às 11 horas, em Petersburgo.

Marcelo

O lateral-esquerdo Marcelo deixou a partida contra a Sérvia com apenas 10 minutos de jogo. O camisa 12 da seleção brasileira sentiu uma lesão e pediu para ser substituído.

Mancando, o lateral deixou o gramado desolado e, amparado pelo médico Rodrigo Lasmar, foi direto para o vestiário. Filipe Luís entrou no lugar dele.

No intervalo da partida, a CBF divulgou um breve comunicado a respeito da lesão do atleta:

“Em uma tentativa de arrancada, o lateral teve um espasmo na coluna. Foi medicado e passa bem”, disse a entidade.

O Brasil perde muito com a lesão de Marcelo na partida contra a Sérvia, que encerra o Grupo E. O lateral é apontado por muitos como melhor jogador da seleção brasileira nesta Copa.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Reprodução