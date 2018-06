Oitava Taça Rei Pelé tem início previsto para o dia 14 de Julho

No sábado, dia 7 de julho, acontece reunião decisiva e preparatória para o início da Oitava Taça Rei Pelé, com previsão de 12 participantes a nível regional.

A reunião acontece às 19 horas na sede da Associação Milan de Esportes, Rua Alberto Cabre 501, 4º andar, sala 401.

Cidades convidadas : Varginha (Milan, Barcelona e Real Canaan), Elói Mendes, Cambuquira, Careaçu, Turvolândia, Cordislândia e Campanha.

Os organizadores prometem mais de 5 mil reais em premiação ao campeão, vice e terceiro colocado. Haverá premiação em dinheiro para o campeão no valor de R$ 2.500,00 reais, mais troféus, medalhas, uma bola oficial da copa do mundo e uniforme completo.

A iniciativa e realização é da Associação Milan de Esportes, através do promoter Paulo Sérgio Silva, com supervisão, organização e arbitragem da ASESV – Associação de esporte de Varginha, sobre o comando técnico do professor Edinho.

Fonte: Associação Milan de Esportes