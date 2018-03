Nova camisa do América vaza na internet; estreia do uniforme será contra o Boa Esporte

A nova camisa do América para a temporada 2018 vazou na internet, por meio das redes sociais, na tarde dessa quarta-feira. Os jogadores gravaram imagens para a TV Globo, detentora dos direitos do Brasileirão, já trajados com o uniforme. A ação foi realizada no CT Lanna Drumond. A diretoria informou que a estreia do uniforme será neste sábado.

O América entra em campo neste sábado diante do Boa, às 19h, no Independência, pelas quartas de final do Campeonato Mineiro. Pouco antes do jogo, às 17h30, haverá uma apresentação da linha 2018. Nesta quinta-feira, o Coelho divulgou um teaser no qual mostra detalhes da nova camisa (veja abaixo). No teaser e na foto vazada, pode-se ver apenas o uniforme principal do Coelho, nas cores verde e preto. Também se nota que o escudo do América terá alterações para 2018: acima do símbolo há duas estrelas amarelas, simbolizando os dois títulos da Série B (em 1997 e 2017). Até este ano, o alviverde tinha três estrelas acima do brasão: uma na cor vermelha, em referência ao título da Copa Sul-Minas de 2000, e duas amarelas, relacionadas aos títulos nacionais da Série B, em 1997, e da Série C, em 2009. No vídeo divulgado pelo América, percebe-se também que o patch de campeão brasileiro da Série B ainda não está colocado na camisa. Tradicionalmente, o clube campeão nacional tem o direito de estampar o adorno no uniforme. O Coelho venceu a Segunda Divisão em 2017 e, consequentemente, pode utilizar o brasão neste ano. Em janeiro deste ano, a diretoria alviverde fez uma consulta à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para utilizar o patch e, na época, aguardava um retorno da entidade. Em 2017, o Atlético-GO, campeão da Série B de 2016, estampou o patch pelo título brasileiro do ano anterior. Fonte: Super Esportes / Foto: Reprodução