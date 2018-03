No Cruzeiro, disputa de peso no ataque faz Mano quebrar a cabeça

Treinamento na Toca da Raposa. Após participar de boa parte de um coletivo bastante corrido com a presença da garotada do sub-20, Fred chama os preparadores para calibrar o pé em uma sessão de atividades solitária de finalizações, mas fundamental para o camisa 9. De vários modos, de cabeça, de primeira, na força do chute, na categoria. A maneira é o que menos conta. O importante é fazer o gol. É o artilheiro pavimentando o caminho para o seu retorno, algo que já pode acontecer até mesmo no domingo, contra o Tupi, às 11h, no jogo de volta da semifinal, no Mineirão.

E é bom que Fred, recuperado de uma lesão na panturrilha direita, treine muito, mesmo porque o goleador ganhou um concorrente de peso na disputa pelo time titular. Raniel vem voando, aprontando aquele salseiro para cima dos zagueiros adversários e, na humildade, está ali, cavando sua vaguinha, deixando aquela dor de cabeça para Mano e ganhando ainda mais a confiança da torcida. Os números não mentem. Oito jogos na temporada, três gols, duas assistências e participação direta em cinco gols da Raposa no ano. Estas são as credenciais do jovem atacante, que, enquanto Fred não volta, vai tomando conta da posição com propriedade.

“Agradeço a Deus e também ao trabalho. A gente tem sempre que estar trabalhando, persistindo nas coisas que queremos, e eu estou fazendo bem isso todo dia nos treinamentos, nos jogos que eu participo. Isso é importante para nós, ter essa sequência, ritmo de jogo, pegar confiança e eu venho adquirindo isso. Eu quero jogar mais e, enquanto o professor estiver optando por mim, estarei pronto”, afirma Raniel.

E pensar que quando a temporada começou, o camisa 17 poderia ser tratado até como uma opção distante, basta observar o elenco com nomes como Rafael Sóbis e Sassá, além de David, que sequer fez sua estreia pela Raposa. De repente, Raniel pode até mesmo colocar Fred no banco de reservas. Uma disputa entre o chamado “medalhão” e o “jovem pedindo passagem” se desenha. E quem tem a ganhar com tudo isso é o Cruzeiro, bem servido quando o assunto é centroavante.

Fonte: O Tempo / Foto: João Godinho